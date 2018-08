A esperança de que uma decisão de 2014, em favor do ex-prefeito Alcides Bernal possa salvá-lo de possível inelegibilidade foi detonada por um jurista, e juiz aposentado, ouvido pelo JD1 Notícias.

Segundo ele o raciocínio é "pobre", pois as condições de registro são analisadas uma a uma, e a cada vez que eles acontecem.

"O registro de 2014, não é o mesmo de 2018”, as situações são diferentes, os processos tem novos fatos a serem analisados, as interpretações mudam, e o mais importante, os julgadores mudam. O ministro Gilmar Mendes, nem faz mais parte do TSE”, aponta.

Ele acha inclusive, que Bernal deve se mexer e muito, pra não ser dado como inelegível no TRE local, pois as interpretações do TSE, em Brasília tem sido muito mais duras que há quatro atrás.

Ele vê a situação do ex-prefeito cassado "como preocupante e juridicamente complexa", mas ainda acha que na Justiça eleitoral estadual, é onde são um pouco maiores as chances dele tentar se manter candidato.