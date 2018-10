A defesa do ex-governador André Puccinelli, havia impetrado um recurso de habeas corpus no Superior Tribuna de Justiça (STJ) publicado no dia 19 de outubro no Diário da Justiça.

Mas de acordo com o despacho da ministra Laurita Vaz, da 6° turma do Superior Tribunal de Justiça a defesa desistiu do pedido da liminar no presente recurso ordinário, visto que já havia sido negado anteriormente.