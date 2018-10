Nesta semana a defesa do ex-governador André Puccinelli (MDB) impetrou um recurso de habeas corpus que tramita no STJ (Superior Tribunal de Justiça) que foi publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira (19). O processo foi distribuído para a ministra Laurita Vaz, da 6° turma do Superior Tribunal de Justiça.

Este é o quarto recurso impetrado pela defesa somente ao STJ desde que o ex-governador foi preso no dia 20 de julho, em decorrência de desdobramentos da Operação Lama Asfáltica. O último recurso foi negado pela mesma ministra, no dia 4 de outubro. Os três são investigados pela Polícia Federal por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A equipe do Jd1 Noticias tentou contato com a defesa do ex-governador, mas não conseguiu contato com os advogados de André.

Recursos

O primeiro pedido de liberdade foi negado pelo ministro Humberto Martins no dia 27 de julho. Em 7 de agosto, a ministra do STJ Maria Thereza de Assis Moura negou outro pedido de habeas corpus. Já em 10 de agosto, a defesa desistiu do habeas corpus que estava no STF e seria julgado pelo ministro Alexandre de Morais.

Em 13 de agosto, Puccinelli teve pedido de liberdade negado pelo TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3° Região). Em 3 de setembro, a quinta turma do TRF-3 negou outro pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador.