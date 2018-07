O pedido deve ser apreciado pelo presidente em exercício do STJ

Os advogados do ex-governador André Puccinelli devem encaminhar nesta quarta-feira (25), um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STJ) para reverter a decisão do desembargador Maurício Kato, que negou o pedido de habeas corpus na terça-feira (24). O pedido dever ser analisado pelo presidente em exercício do STJ, Humberto Martins.

André, seu filho e do advogado João Paulo Calves foram presos na última sexta-feira (20) acusados ter cometidos supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em decorrência da Operação Lama Asfáltica. A decisão foi do juiz federal Bruno Cézar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande.

Foi solicitado um pedido de habeas corpus, porém, negado pelo desembargador Maurício Kato. André, o filho e o advogado continuam presos no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste, até a decisão de Humberto Martins ser concretizada.