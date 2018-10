O ex-senador Delcídio do Amaral (PTC), que se candidatou ao Senado Federal no pleito deste ano teve o seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da assessoria do TRE-MS, a decisão é da última terça-feira (16) e foi unânime. A Justiça Eleitoral acatou o fato de ele ter tido seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, em 2016, que o deixou inelegível por oito anos.

Delcídio confiava em decisão da 4ª Vara Federal de Campo Grande que chegou a torná-lo elegível. No dia em que anunciou sua candidatura, o ex-senador declarou que “tinha uma base jurídica forte” e que, por mais que não conseguiria votos suficientes para ser eleito, acreditava que seu registro de candidatura seria deferido.

A dois dias da eleição, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) surpreendeu o candidato revogando os efeitos da cassação e inelegibilidade. Na decisão do TRF-3, o desembargador Marcelo Saraiva atendeu a afirmação do Ministério Público Federal (MPF) de que a 4ª Vara Federal de Campo Grande não teria competência de julgar a suspensão da decisão do Senado Federal que tornou Delcídio inelegível. O ex-senador dependia da decisão do TRE que confirmou sua inelegibilidade.

O JD1 Notícias tentou contato com a defesa de Delcídio, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.