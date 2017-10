O presidente Michel Temer participou neste sábado do encerramento do II Encontro Carta Caiman no Refúgio Ecológico Caiman, em Mirada. Temer assinou o decreto que regulamenta a conversão de multas aplicadas pelos órgãos ambientais federais em serviços de recuperação de áreas degradadas.

Parte dos R$ 4,6 bilhões em multas ambientais federais que serão convertidas em ações de preservação ambiental serão aplicados na recuperação da Bacia do Taquari, que há décadas sofre com o processo de assoreamento.

o presidente Michel Temer assinou Medida Provisória que estabelece regras para as compensações ambientais em unidades de conservação. Anunciou também a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, a criação do Comitê Interministerial do Taquari. E o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, assinou Portaria que tem como objetivo apoiar as ações para a conservação da região dos banhados de Bonito.

“Demos um passo para assegurar o futuro do Pantanal. E quando falo em desenvolvimento sustentável uso a palavra diálogo, e fiquei contente em saber que pela manhã produtores e aqueles que se dedicam ao meio ambiente estiveram reunidos discutindo a preservação do Pantanal. O que precisamos fazer no Brasil é juntar brasileiros com brasileiros e não contra. Temos que caminhar por essa trilha, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente e nem um nem outro fará nada sem antes haver um amplo diálogo”, afirmou o presidente Michel Temer.

Já o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, destacou a importância do trabalho em conjunto. Existe uma convergência de ideais para se construir políticas públicas para que a gente possa ter desenvolvimento e sustentabilidade. Sentando-se à mesa encontra-se caminhos, ouvimos aqui as universidades, as instituições encontrando caminhos para produção com sustentabilidade”, afirmou.

Participaram do encontro também o ministro interino do Meio Ambiente Marcelo Cruz, o empresário Roberto Klabin, dono do Refúgio Ecológico Caiman, os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), os deputados federais Carlos Marum e Tereza Cristina, o senador Pedro Chaves, o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi, os prefeitos Marlene Bossay (Miranda) e Ruiter Cunha (Corumbá), além de dirigentes das entidades da classe produtora de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.