O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil deve se reunir com senador para discutir projeto

Depois do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), aprovar um reajuste de 16,7% nos salários dos procuradores da República, os juízes federais também vão reivindicar aumento no salário.

De acordo com informações do Blog do Noblat, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso, deve se reunir com o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) para discutir um projeto de lei que prevê reajuste salarial de 16,7%, mesmo aprovado para os procuradores.

“Na próxima semana queremos conversar com o Ferraço. Queremos saber quais são as pretensões dele, quando o projeto será votado”, disse Veloso ao Blog sobre a discussão com o relator do projeto.