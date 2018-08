A 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), disse hoje, em Brasília, que o deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP) deverá ser cassado nesta quarta-feira (22). Atualmente, o parlamentar cumpre prisão domiciliar em São Paulo por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de lavagem de dinheiro.

“A Mesa terá que aceitar a decisão judicial. Já passou do tempo e não dá para continuar esperando. Não há mais prazo”, disse a deputada ao chegar à residência oficial da presidência da Câmara, no Lago Sul. Perguntada se Maluf deverá ser cassado, a parlamentar respondeu que “sim”.

A defesa de Maluf, em nota, reiterou que a decisão do parlamentar de renunciar ou não é “personalíssima” e cabe exclusivamente ao deputado afastado.

Maluf cumpre pena de sete anos e nove meses de reclusão em casa, em São Paulo, após condenação por desvios em obras quando foi prefeito da capital paulista.

Ele chegou a ser preso por três meses em regime fechado, em Brasília, mas teve direito a regime domiciliar concedido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em maio.

No mês de maio, Paulo Salim Maluf foi novamente condenado, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF por falsidade ideológica com fins eleitorais devido a fraudes na prestação de contas de sua campanha eleitoral de 2010.

A pena é de dois anos e nove meses de prisão em regime semiaberto, convertido para domiciliar.