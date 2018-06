Deputado afirma que greve dos caminhoneiros prejudicou avicultores

Na manhã de quinta-feira (21) o deputado estadual Enelvo Felini (PSDB) demonstrou preocupação com os avicultores de Mato Grosso do Sul, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa.

O parlamentar explicou que devido a paralisação vitaminas e insumos necessários para que uma boa ração fosse processada para os animais não chegava nas propriedades, e por consequência os animas não engordam adequadamente e ficam suscetíveis a inúmeras doenças. “O período de abate para o frango é de 40 a 50 dias, mas a ave que não consegue atingir o peso adequado acaba adquirindo doenças e morrem. Isso traz um prejuízo enorme a toda a classe produtora de aves”, ressaltou o deputado.

Enelvo Felini também alertou para a perda na arrecadação dos impostos pelo Estado. “Não temos dúvida que as empresas produtoras de aves em Mato Grosso do Sul começaram a ter prejuízos enormes. Na verdade, toda a classe sofre e isso chega ao trabalhador, que ganha porcentagem sobre o que o lote ganha. Quem lida diretamente com a propriedade mais perde devido aos lotes danificados por alimentação não adequada e baixa produtividade”, relatou.