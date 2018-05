Deputado destaca a importância do trabalho dos garis

Na sessão de quarta-feira (16) da Assembleia Legislativa o deputado estadual Enelvo Felini destacou a importância do Gari, cujo dia foi comemorado na quarta-feira (16).

Durante a sessão Felini usou a tribuna para pontuar a importância do gari para a manutenção da limpeza dos municípios. Com alegria lembrou das ações que desenvolvia quando foi Prefeito de Sidrolândia. "Criamos nesta época a usina de reciclagem de lixo, para transformar o lixo orgânico em adubo. Muitas cascas podem ser aproveitadas na cozinha sem virar lixo. Parabéns aos queridos garis pelo dia de vocês que é comemorado hoje”, declarou.

Visita a Camapuã

Já no período da tarde, o deputado acompanhou comitiva do governador, Reinaldo Azambuja, no município de Camapuã, onde visitou a Cooperativa dos Produtores e Agropecuaristas de Camapuã e Região, que reúne 73 cooperados.

Na sequência, ele testemunhou assinaturas de ordens de serviço e entrega da ponte de madeira sobre o Rio Verde, em uma rodovia vicinal trecho entroncamento MS-438 divisa Camapuã - Água Clara.

Por fim, ele acompanhou a abertura da 40ª Expocam (Exposição Agropecuária de Camapuã), onde também prestigiou o estande do governo do estado e testemunhou a entrega de inúmeras homenagens.