O deputado estadual eleito, Capitão Contar (PSL), informou agora ao JD1 Notícias, que estará daqui a pouco na avenida Afonso Pena, onde acontece a manifestação pró-Bolsonaro, em Campo Grande.

Para ele a prioridade é o “esforço final para eleger Bolsonaro”. Contar conclamou ainda a população campo-grandense a vir para a passeata e declarou-se “neutro” na disputa pelo governo do estadual, por “orientação nacional”.

Movimento nacional

Manifestantes pró-Jair Bolsonaro (PSL) sairão às ruas neste domingo (21), em Campo Grande e em outras 200 cidades brasileiras.

Na capital sul-mato-grossense, o ato é organizado pelo “QG Voluntários do Bolsonaro” e terá início às 15 horas, nos altos da avenida Afonso Pena, nas imediações da Cidade do Natal.

Segundo organizadores, o tipo da manifestação vai depender do tempo, se o sol prevalecer haverá uma caminhada – saindo da Cidade do Natal até a frente do Ministério Público –, porém, se o tempo fechar poderá acontecer uma carreata.