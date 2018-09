Na manhã desta quarta-feira (12) o deputado Zé Teixeira foi detido pela Polícia Federal (PF), no hotel Jandaia onde estava hospedado na capital. Informações preliminares apontam que o parlamentar estaria sendo detido devido a Operação Vostok, que investiga um esquema de pagamento de propina à representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual.

Os agentes da PF também estiveram na residência e no escritório do deputado em Dourados cumprindo mandados de busca e apreensão.

O advogado do deputado Zé Teixeira chegou à sede da Polícia Federal e afirmou “estranhar a prisão se dar em época de eleição”. Carlos Marques disse ainda que precisaria se inteirar da situação do seu cliente antes de fazer qualquer afirmação acerca do caso.

Operação Vostok

Aproximadamente 220 policiais federais cumprem 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária, na capital do estado e nos municípios de Aquidauana, Dourados, Maracaju, Guia Lopes de Laguna e Trairão (Pará). São alvos das medidas os endereços residenciais e comerciais dos investigados e os seus locais de trabalho.

De acordo com a PF as investigações foram iniciadas no início deste ano, com base em termos de colaboração premiada de executivos de uma grande empresa do ramo frigorifico. Os colaboradores detalharam os procedimentos adotados junto ao Governo do Estado para a obtenção de benefícios fiscais - TARE's.

(*) Matéria alterada às 8h53 para acréscimo de informações