Deputados assinam termo de posse da Mesa Diretora

Nesta quarta-feira (1°), os deputados estaduais assinaram o termo de posse da Mesa Diretora que irá liderar a Assembleia Legislativa durante a 3ª e a 4ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, de hoje até 31 de janeiro de 2019.

Compõem a mesa os deputados Junior Mochi (PMDB), como presidente; Onevan de Matos (PSDB), como 1º vice-presidente; Grazielle Machado (PR), como 2ªvice-presidente; Mara Caseiro (PSDB), como 3ª vice-presidente; Zé Teixeira (DEM) como 1º secretário e Felipe Orro (PSDB ) como 3º secretário. A chapa foi eleita por unanimidade dos deputados em sessão especial no final do ano passado.

Para o presidente Junior Mochi, uma das prioridades desta Legislatura é a Reforma Administrativa da Casa de Leis. “Vamos estruturar e executar um plano para tornar a Assembleia Legislativa mais ágil e transparente, com metas para cada setor, aprimorando a eficiência de todo trabalho executado. Um projeto que trata do assunto será apresentado em breve. Também teremos outras questões a tratar, em conjunto com o Poder Executivo para que não aconteça com Mato Grosso do Sul o problema de inadimplência que outros estados enfrentam”, completou Mochi.

Amarildo Cruz já foi vice-presidente do Legislativo Estadual, ocupa a segunda secretaria e disse que está preparado para contribuir na melhoria das ações. "Precisamos manter e ampliar a transparência, perseguindo a eficiência e fazendo bom uso dos recursos. Espero que minha experiência possa ajudar a Mesa Diretora neste sentido”.

Já para o primeiro vice-presidente, Onevan de Matos (PSDB), a expectativa é que a Casa de Leis prossiga correspondendo aos anseios da sociedade sul-mato-grossense. "Da mesma forma que no biênio passado, acreditamos nas transformações administrativas e na atuação visando melhorias para os municípios e o bem estar das pessoas", disse o deputado Onevan.