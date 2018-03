Os deputados estaduais Pedro Kemp (PT), vice-líder do partido na Assembleia Legislativa e o primeiro secretário da Casa, Zé Teixeira (DEM) usaram a tribuna, durante a sessão solene desta quinta-feira (8), para criticar posicionamento do vereador André Salineiro (PSDB), em Campo Grande. O caso ocorreu após Salineiro dizer “tem que descer o cacete mesmo”, a respeito do protesto realizado por um grupo de índios na BR- 163 entre as cidades de Campo Grande e Jaraguari.



“Foi um comentário desastroso e infeliz. Quando ele diz ‘vai ter que apanhar’ em relação aos indígenas não está respeitando o direito de manifestação garantido pela Constituição Federal”, disse Kemp.

O petista ainda explicou os motivos do bloqueio da estrada na Casa de Leis. “Os indígenas estavam apenas reivindicando melhores condições no atendimento à saúde nas aldeias. O vereador, antes de falar algo tão contundente, deveria conhecer a realidade dos índios. Esse tipo de discurso deve ser repudiado veementemente. Se esta atitude que incita a violência resolvesse o problema, a Síria seria o céu”, declarou.

Zé Teixeira também comentou o assunto. “A fala do vereador foi infeliz e aumenta a desunião que já existe entre os indígenas e a classe produtora. Também acredito que toda a violência é uma reação e os índios não fazem seus movimentos de forma exclusiva. Eles têm o direito de reivindicar, mas não de impedir o direito das pessoas de ir e vir, nem fazer destruição do patrimônio público. Os indígenas precisam mesmo é de uma atenção especial dos governantes, pois vivem em um estado de penúria. Não concordo com agressão, mas também não concordo com a baderna”, afirmou.

Kemp reiterou a fala comentando sobre o direito às manifestações. “De um lado há o direito de manifestação, de outro o de ir e vir, o que sempre acontece nestas ocasiões é a polícia ir até o local para negociar com os manifestantes, como aconteceu neste caso, para liberar a rodovia. Todo direito tem que ser preservado dos dois lados, não podemos ter dois pesos e duas medidas no regime democrático”, concluiu.

Ao final de sua fala na tribuna, o deputado estadual Pedro Kemp relatou que o vereador André Salineiro havia feito um pedido de desculpas na Câmara Municipal de Campo Grande nesta manhã de hoje.