Deputados do PT repudiam condenação de ex-presidente Lula

Os deputados estaduais do Partido do Trabalhadores (PT) criticaram a condenação, em primeira instância, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão, pelo juiz federal Sergio Moro, na última quarta-feira (14) . Em nota, a bancada do partido, qualifica a decisão de Moro como "ataque à democracia e à Constituição Federal".

Para o líder do partido na Assembleia Legislativa, João Grandão, a decisão foi meramente ideológica. "Ficou evidente todo o receio da elite rançosa, homofóbica e racista, que não aceita que um presidente nordestino e sindicalista tenha conduzido o Brasil a avanços sociais e econômicos", afirmou.

Em nota, os deputados destacam que a condenação é uma "flagrante unjustiça". "E um absurdo jurídico sem precedentes que envergonham o Brasil", relata o texto. Para os parlamentares, Lula é alvo de um processo de perseguição política e a condenação coloca em risco os direitos fundamentais, ao adotar "medidas de exceção" e desconsiderar provas apresentadas pela defesa.

Ainda no documento: "Sem provas, Moro insiste em condenar Lula por um imóvel que não lhe pertence. A decisão não sustenta embasamento jurídico e revela que o ex-presidente Lula é vítima de uma perseguição política e judicial sem precedentes". Os deputados criticaram também, como estratégia para "desviar o foco do País", a divulgação da sentença no mesmo dia da aprovação da reforma trabalhista no Senado Federal. O assunto foi tema de debates na Assembleia Legislativa esta semana (leia aqui).