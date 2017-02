Deputados indicam membros para formação de blocos parlamentares

Os deputados estaduais indicaram esta semana os parlamentares membros dos blocos dos partidos com representação na Assembleia Legislativa. Líder do PSDB, Beto Pereira anunciou os integrantes do grupo formado pelos tucanos, PR, DEM, PSC e SD. Integram o bloco Coronel David (PSC), Felipe Orro (PSDB), Flavio Kayatt (PSDB), Herculano Borges (SD), Maurício Picarelli (PSDB), Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa (PR), Professor Rinaldo (PSDB) e Zé Teixeira (DEM). Mara Caseiro (PSDB) é vice-lider do bloco.

Formado por PMDB, PDT e PEN, outro bloco é liderado por Eduardo Rocha (PMDB) e tem como vice-líder Marcio Fernandes (PMDB). Também integram o grupo Antonieta Amorim (PMDB), George Takimoto (PDT), Junior Mochi (PMDB), Lidio Lopes (PEN), Paulo Siufi (PMDB) e Renato Câmara (PMDB). Além deles, a Casa de Leis conta aínda com a bancada do PT, formada pelo líder, João Grandão, pelo vice-líder, Cabo Almi, além de Amarildo Cruz e Pedro Kemp. A deputada Grazielle Machado representa o Partido da República de forma independente.

A partir da formação dos blocos, os parlamentares definirão agora a indicação dos membros das 16 comissões permanentes da Casa de Leis. Cada uma delas reúne cinco deputados titulares e cinco suplentes. O Regimento Interno estabelece as regras de funcionamento da Assembleia Legislativa e assegura a todas as bancadas partidárias e blocos parlamentares a representação proporcional nas comissões. Os grupos de trabalho analisam a constitucionalidade e o mérito das matérias que tramitam na Casa de Leis.