O desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Paulo Fontes, negou, nesta segunda-feira (13), o pedido de reconsideração e manteve o ex-governador André Puccinelli, seu filho Puccinelli Junior e do advogado João Paulo Calves.

A defesa tentou uma reconsideração à negativa de liberdade de André, o filho e o advogado, expedida no dia 24 de julho, pelo desembargador Maurício Kato.

Na decisão publicada nesta tarde, Fontes considera que “a decisão de que se pretende a reconsideração devidamente fundamentada, não é o caso de ser revista, consignando-se ainda que os argumentos dos pacientes serão analisados e novamente apreciados quando o julgamento do feito pela 5ª Turma”.

O mérito do pedido de liberdade da defesa ainda não foi analisado. André e o filho permanecem presos no Centro de Triagem do Jardim Noroeste, o advogado segue preso no presídio militar.