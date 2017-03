O advogado Renê Siufi, que representa quatro vereadores e o ex-governador André Puccinelli nas investigações da Operação Coffee Break, afirmou que o despacho do Procurador Geral da República Rodrigo Janot, negando seguimento à denúncia contra o deputado federal Elizeu Dionizio por considerar o conteúdo "apenas suposições", deveria ser motivo para que o Ministério Público Estadual arquivasse o processo.

"As acusações contra o Elizeu Dionizio são as mesmas contra os demais envolvidos no processo. Se contra ele, que foi o relator da cassação do ex-prefeito Alcides Bernal, não há nenhuma prova, contra os outros também não tem", afirmou o advogado, acrescentando que não vê motivos para que o processo continue. "Não existiu crime e esse despacho do Janot é uma pá de cal na Coffee Break. O que me causa estranheza é que essa decisão do Procurador Geral foi em dezembro do ano passado e até agora o MP não arquivou essa ação", concluiu.