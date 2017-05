“Devemos olhar para a Constituição”, diz Ciro Gomes sobre momento de crise

Após o escândalo envolvendo o presidente Michel Temer, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, em evento do PDT em Campo Grande nesta quinta-feira (18), afirmou que a conjuntura política chegou ao “limite de tragédia, com características chocantes”. Ciro destacou que este é um momento de “olhar para a Constituição”.

Ciro Gomes ressaltou ainda que normalmente em momentos de crises, políticos buscam respostas apressadas. “Essas soluções apressadas são gravemente equivocadas. A tradição democrática do mundo recomenda em tempos de crise dessa proporção, que a gente olhe para constituição. Ela tem todas as respostas necessárias para saída disso”.

Como professor de direito constitucional, Ciro Gomes reforça que a constituição dar um mapa para sair desse grave momento. E ainda alertou para mudanças. “Não devemos mexer na constituição. Mexer nela na hora de crise nunca foi uma coisa boa para nenhum país do mundo”, explicou.

Sobre o posicionamento do presidente, Ciro Gomes afirmou que a “renúncia é um ato de dignidade, que o Michel Temer não me parece ter”.

Gravações

O presidente Michel Temer (PMDB) foi gravado pelos donos do frigorífico JBS, Joesley e Wesley Batista, autorizando a compra do silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. As gravações fazem parte da delação premiada ainda não homologada dos donos da JBS.

De acordo com a reportagem do jornal O Globo, em dois encontros Joesley conversou com Temer e Aécio levando um gravador escondido. Em uma gravação de março deste ano, o empresário da JBS diz a Temer que estava pagando uma mesada a Cunha e ao operador Lúcio Funaro para permanecerem calados na prisão. O presidente respondeu em gravação, "tem que manter isso, viu?".