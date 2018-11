Foi sancionada a Lei 5.271, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), que inclui no Calendário de Eventos do Estado o Dia dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado, anualmente no dia 13 de setembro. A nova norma foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira (26).

“São trabalhadores que representam uma parcela importante da população ativa que contribui significamente para o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul. Essa lei é dedicada aos homens e mulheres que atuam no setor industrial do nosso Estado”, afirmou Kemp.

Ainda foi publicada a Lei 5.270, do presidente Junior Mochi (MDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Movimento Mãe Águia de Combate à Violência Sexual Cometida Contra Crianças e Adolescentes, com sede e foro no município de Campo Grande.

De acordo com Mochi, a entidade tem alcançado excelente resultado na promoção e defesa dos direitos sociais. “É evidente o trabalho sério e comprometido da Associação Movimento Mãe Águia em prol da coletividade”, destacou o presidente.