Nesta sexta-feira (14) a partir das 19h30 está marcada a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos, na eleição deste ano em Mato Grosso do Sul. A cerimônia será conduzida pelo presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) desembargador João Maria Lós.

O evento de diplomação ocorrerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, e não será aberto ao público, os convidados só poderão entrar com um convite especial que já foi entregue. A imprensa só poderá entrar com a credencial em mão, caso contrário não participara do cerimonial.

Nesta noite serão diplomados os eleitos para os cargos de Governador e Vice, Senador e suplentes, Deputado Federal e Estadual.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.