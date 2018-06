O deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB), líder do governo na Casa de Leis, propôs a criação da Diretoria do Núcleo Estadual de Enfrentamento e Combate ao Desparecimento de Pessoas no Estado. O projeto foi apresentado nesta quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa.

“Agora é o momento de encaminhar uma indicação para o governo do estado para a criação de uma Diretoria e Núcleo estadual de Combate ao Desaparecimento de Pessoas”, disse o parlamentar.

“É preciso criar essa diretoria em Mato Grosso do Sul. Os dados estaduais sobre desparecimentos assustam, de 1ª de janeiro a 31 de dezembro de 2017, foram 2.841 casos envolvendo pessoas desaparecidas, sendo registrados 1.713 boletins de ocorrência sobre desaparecimento de pessoas, 583 por abandono de convívio familiar por adolescente, 43 de abandono do convívio familiar por criança e 142 de abandono do convívio familiar por outro familiar”, recordou.

Para Rinaldo é necessário implantar um setor que coordene um banco de dados. “A interligação de informações sobre hospitais, asilos, institutos médicos legais, serviços de verificação de óbito, abrigos, entre outros, um diferencial para combater o desaparecimento no estado, ajudando assim a localizar pessoas em todo o país, tanto aqueles que encontram-se desparecidos, como os que por um motivo ou outro acabaram se afastando ou foram afastados de suas famílias”, concluiu o deputado.