Agentes da Polícia Federal (PF) e equipes do Ministério Público Federal (MPF) estiveram por quase 11 horas, nesta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde cumpriram mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Zé Teixeira.

Por determinação do ministro Felix Fischer, as equipes realizaram buscas por documentos que possam subsidiar as investigações do suposto esquema fraudulento de concessão de benefícios fiscais e empresas que, em contrapartida, pagariam propinas a agentes públicos. Os agentes deixaram o local no final da tarde com alguns malotes, sem detalhar o conteúdo à imprensa.

A casa e o escritório do deputado, em Dourados, também foram alvo de buscas nesta manhã. Zé Teixeira foi preso nas primeiras horas desta quinta, durante a Operação Vostok. O parlamentar está detido na superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande.

Assessores do deputado divulgaram há pouco, nas redes sociais, uma nota informando que, em breve, fornecerão detalhes sobre a situação do parlamentar.