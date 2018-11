Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois Projetos de Lei e analisam um veto do Executivo na sessão ordinária de terça-feira (20).

Em primeira discussão e votação, os vereadores avaliam duas propostas. O Projeto de Lei 9.058/18, do vereador Betinho, que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lúpus no Município de Campo Grande. Ainda, votam o Projeto de Lei 9.061/18, do vereador Valdir Gomes, que denomina de Angel Antônio Caceres a praça localizada entre a Rua Brigadeiro Tobias e Av. Europa, na Vila Taquarussu.

Também, será analisado, em única discussão e votação, o Veto parcial do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.874/18, da vereadora Enfermeira Cida Amaral, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o “Selo Campo Grande Limpa”, no âmbito do Município de Campo Grande, e dá outras providências.

Palavra Livre - Durante a sessão de terça-feira, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Abrahão Malulei Neto, falará na Tribuna sobre as áreas existentes disponíveis ao Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes). Ele fará o pronunciamento a convite do vereador João Cesar Mattogrosso.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park.