Com otimismo, o governador Reinaldo Azambuja recebeu a notícia da confirmação, de que a deputada federal Tereza Cristina será a nova ministra da Agricultura. A confirmação veio na tarde desta quarta-feira (7) em uma rede social do presidente eleito Jair Bolsonaro.

“Sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais capacitada para assumir um ministério que utiliza tecnologia de ponta para o desenvolvimento do país. Não só o Brasil, mas também Mato Grosso do Sul, vai colher bons frutos com o trabalho dessa grande liderança do setor rural”, afirmou o governador.

Azambuja relatou que a deputada federal Tereza Cristina se notabilizou, em nível nacional, pela defesa firme do homem do campo. “Ela é uma das principais lideranças do setor rural e com certeza vai contribuir muito para o desenvolvimento de um setor que tem segurado a economia do nosso país”, comentou.

No próximo dia 14, Reinaldo participa de reunião de governadores com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Entre os assuntos que ele pretende tratar está à questão da segurança na fronteira e projetos de desenvolvimento como as rotas Transoceânica e Bioceânica e a revitalização da Malha Oeste.