O presidente da Fiems fala em diálogo para o desenvolvimento do estado

Após o período eleitoral, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, alerta que o momento é de atentar-se para o desenvolvimento estadual e nacional.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (29), Longen diz que é hora de “baixar a adrenalina e focar em temas sensíveis e importantes”. Ao desejar boa sorte ao governador reeleito Reinaldo Azambuja, o presidente da Fiems, afirmou que mantém à mesa discussões que ambos apontaram nos últimos quatro anos. “Em alguns pontos tivemos grande evolução, em outros precisamos manter o diálogo para avançar”, escreveu.

A nota se estende também à esfera nacional. “Capitaneados pela lupa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), esperamos que o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, possa preencher lacunas que sempre foram temas de discussão da indústria nacional”, disse Longen que acredita em um investimento por parte de Bolsonaro na melhoria do ambiente de negócios, priorizando as reformas previdenciária e tributária.

Longen finaliza a nota parabenizando o presidente eleito. “Desejo que o novo presidente de todos os brasileiros tenha sucesso para o desafios e desprendimento para as decisões que todos esperam”, concluiu.