O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun recebeu em seu gabinete o presidente da Infraero, Antonio Claret de Oliveira nesta terça-feira (6), para debaterem sobre a publicação do edital de licitação para ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O projeto terá a ampliação e modernização da sala de embarque, novos balcões de check-in, aquisição de equipamentos de vistoria de passageiros no embarque, além da ampliação da área comercial. O aeroporto, que possui 6.200 m², passará a ter 10.000 m² após a conclusão das obras.

O projeto tem o custo total de R$ 40 milhões e a previsão de início das obras em fevereiro de 2019, e conclusão no primeiro semestre de 2020. “É uma obra par ampliar o setor de embarque do Aeroporto, que é um dos maiores problemas do local hoje em dia, já que não comporta a todos”, ressaltou o ministro.

De acordo com Claret, a documentação para solicitação do licenciamento ambiental já foi elaborada e as obras serão iniciadas após a obtenção de todas elas.