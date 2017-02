O diretor do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), Luiz Alberto Cartaxo de Moura, informou, no fim da manhã desta quarta-feira (8), que o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) se negou a fazer exames médicos.

A avaliação médica em Curitiba, de acordo com o Depen, seria para comprovar a existência de um aneurisma que Cunha alegou ter no cérebro. O político falou sobre a doença ao juiz federal Sérgio Moro durante uma audiência da Operação da Lava Jato, na terça-feira (7).

Ainda conforme o diretor do Depen, é a segunda vez que o ex-presidente da Câmara dos Deputados se nega a ser examinado. Por conta da nova recusa de Cunha, Luiz Alberto afirma que "uma pena leve será colocada na sua ficha carcerária".

A defesa de Cunha afirma não ter sido informada sobre os exames médicos.

Veja abaixo o relato completo do diretor do Depen, Luiz Alberto Cartaxo de Moura:

"Ainda relativamente à questão que envolve Eduardo Cunha e o seu alegado aneurisma, revelado durante audiência na Justiça Federal no dia 7 de fevereiro, hoje, dia 8 de fevereiro de 2017, no início da manhã, o custeado Eduardo Cunha foi instado a realizar exame capaz de dizer se, efetivamente, ele é portador desta enfermidade. O custeado negou-se terminantemente a fazer este exame e colhemos o depoimento dos médicos. E, na presença desses médicos, ele afirmou que não faria o exame. Ressalto, ainda, que esse enfermidade foi revelada no dia 21 de dezembro ao corpo médico do CMP [Complexo Médico-Penal], que solicitou à família e aos advogados que fossem encaminhados os exames e os documentos comprabatórios de tal situação, o que até hoje não aconteceu. Então, por duas vezes, já se tentou comprovar a existência deste aneurisma e, por duas vezes, isto não foi possível. Quero dizer que a negativa por parte de Eduardo Cunha em realizar exames determinados pelo corpo clínico do Complexo Médico-Penal, nos termos das leis de execuções penais, constitui infração leve. Ou seja, o Conselho de Disciplina será aplicado a Eduardo Cunha e uma pena leve será colocada em sua ficha carcerária. Este é o relatório que temos a fazer e esta é a posição definitiva do Depen em relação a esta questão que envolve o aneurisma. Informo, também, que tudo isto está sendo regiamente comunicado ao juiz federal doutor Sérgio Moro, uma vez que se trata de preso provisório sob a égide daquele juiz".

Primeiro interrogatório

Cunha foi interrogado pela primeira vez por Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, na terça-feira. Foram três horas de audiência relacionada ao processo em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados é réu.

Em meio ao interrogatório, o político disse ao juiz federal que tem um aneurisma cerebral parecido com o que teve a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. Dona Marisa morreu na sexta-feira (3).

Nesta quarta-feira, os advogados de Cunha informaram que pediram à família os exames que diagnosticaram o aneurisma dele e que a documentação deve ser juntada ao processo. Eles também haviam pedido, um dia antes, a liberdade do cliente.

Preso em 19 de outubro, em Brasília, o político é acusado de receber propina de contrato da Petrobras para exploração de petróleo no Benin, na África, e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro.

Atualmente, Cunha está detido no Complexo Médico-Penal (CMP) em Pinhais, na Região Metropolitana da capital paranaense.