As eleições que ocorreram neste domingo (7), contou com 961 candidatos militares e cerca de 8% acabaram conseguindo ser eleitos. A campanha foi baseada por temas de segurança pública e o combate a corrupção de assola o país, os militares acabaram tendo um destaque em todos os cargos em disputa, começando pela Presidência da República que ainda vai ser definida no segundo turno entre o capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro (PSL) e o professor Fernando Haddad (PT).

Esse levantamento não conta candidatos que declararam apoio ao Bolsonaro e sim os que se declararam militares. É possível que pelo menos 79 nomes estão confirmados para assumir um lugar nas cadeiras no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas. Já estão asseguradas duas vagas no Senado e 22 na Câmara.

Ao todo, em um levantamento que considera apenas os que se declararam militares, é possível apontar pelo menos 79 nomes confirmados também para cadeiras no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas. Entre estes, já estão asseguradas duas vagas no Senado e 22 na Câmara.

Em Mato Grosso do Sul, os dois estaduais mais votados são do PSL: Capitão Contar, que teve 78,3 mil votos, seguido pelo Coronel Davi, com 45,9 mil votos. Na lista, ainda figura o Cabo Almi (PT), que obteve 21,2 mil votos. Como distrital, o Delegado Fernando Fernandes (Pros) conquistou uma vaga, com 29,4 mil votos.