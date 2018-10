A eleição para deputado estadual em Mato Grosso do Sul não reelegeu os parlamentares Maurício Picarelli, Mara Caseiro e Enelvo Felini, todos do PSDB, os petistas Amarildo Cruz e João Grandão, e Paulo Siufi, do MDB.

As deputadas Antonieta Amorim (MDB) e Grazielle Machado (PSD) não disputaram a eleição este ano. Junior Mochi concorreu ao governo de Mato Grosso do Sul e também não voltará para a casa de leis em 2019.

O deputado Beto Pereira (PSDB) foi o terceiro mais votado para deputado federal. George Takimoto tentou uma das vagas na Câmara Federal, mas não foi eleito.

Foram reeleitos os deputados Barbosinha, Cabo Almi , Eduardo Rocha, Felipe Orro, Herculano Borges Daniel, Lidio Lopes, Marcio Fernandes, Onevan de Matos, Paulo Corrêa, Pedro Kemp, Professor Rinaldo, Renato Câmara e Zé Teixeira.