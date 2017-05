“Eu não gostaria de ser candidato se o Lula fosse”, afirma Ciro Gomes

Durante um evento do PDT em Campo Grande nesta quinta-feira (18), o ex-governador do Ceará Ciro Gomes ao ser questionado sobre a candidatura em 2018, afirmou que “não gostaria de ser candidato se o Lula fosse”.

Ciro explicou que não deseja concorrer com o ex-presidente Lula por causa do cenário político brasileiro. “Lula passionaliza o ambiente brasileiro e o país não terá serenidade para decidir o seu futuro. Vai ser o ódio, o sectarismo, que estamos assistindo aí”, relatou.

Sobre a candidatura para presidente, Ciro Gomes disse que a única circunstância que pode definir se ele será candidato ou não é a decisão do PDT.

Eleições indiretas

Em caso de eleições indiretas, o ex-governador do Ceará afirmou que não se candidataria. “Não vou a lugar nenhum se não for pela mão do povo”, explicou.