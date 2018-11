Nesta sexta-feira (10), magistrados da Capital e do interior estiveram na sede campo da AMAMSUL para votar e eleger os integrantes da diretoria que decidirá os destinos da associação no biênio 2019/2020.

Com 157 votos, venceu a chapa AMAMSUL Atuante. No total, votaram 272 associados, dos quais 65 estiveram no local de votação – o restante optou por enviar o voto pelo correio. Houve apenas 19 abstenções. Neste pleito concorriam apenas duas chapas: Amamsul Atuante e Amamsul Integrativa.

Divulgado o resultado, o presidente eleito, juiz Eduardo Eugenio Siravegna Jr. recebeu os cumprimentos e confessou que representar a magistratura sul-mato-grossense será um desafio, porém, ele acredita que com o apoio de todos os associados, a diretoria tem tudo para enfrentar e vencer as dificuldades que certamente aparecerão.

“Passado o período de disputa, temos todos o mesmo propósito e com o apoio dos associados, faremos uma boa gestão. A magistratura tem seu papel na sociedade, no estado brasileiro. Não podemos nos acovardar diante dos problemas que o Brasil vem enfrentando por décadas. É chegado um novo tempo, a magistratura continuará desempenhando seu papel de importância no cenário nacional e a AMAMSUL tem um papel fundamental, que é de representar uma classe e colaborar para um país melhor”, disse ele.

A solenidade de posse está marcado para o dia 14 de dezembro, quando assumem os juízes Eduardo Eugenio Siravegna Jr. (Presidente), Denize de Barros Dodero (Vice-presidente), Vitor Dias Zampieri (2º Vice-presidente), Katy Braun do Prado (Secretária), Juliano Rodrigues Valentim (Tesoureiro), Bruno Palhano Gonçalves (Diretor de Prerrogativas), Darion Leão Lino (Diretor de Inativos), Giuliano Máximo Martins (Conselho deliberativo).