O candidato do Progressistas foi eleito deputado estadual com 16.374 votos

O ex-diretor do Detran-MS, Gerson Claro (PP), eleito deputado estadual em Mato Grosso do Sul no último domingo afirmou nesta terça-feira (9), que quer trabalhar para “devolver a população a credibilidade que a política precisa ter”.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Gerson analisou que os eleitores estão desacreditando da política que, para ele, é o principal instrumento de mudança. “Nossa expectativa é mudar a visão que as pessoas tem sobre política, com trabalho”, afirmou.

Em 2010, Gerson disputou uma das vagas na Assembleia Legislativa, mas não foi eleito. Neste ano, ele teve 16.374 votos e considerou ser fruto de muito empenho na campanha. “Esperávamos mais, mas com o ‘fenômeno PSL’, acho que caiu um pouco, porém, dentro da expectativa, fomos eleitos e agora cumpriremos o papel”, disse.

Depois do resultado das urnas, Gerson Claro informou que continua apoiando a reeleição do governado Reinaldo Azambuja (PSDB) e, até janeiro, quer continuar ouvindo a população para iniciar os trabalhos na Casa de Leis.