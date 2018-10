A primeira eleitora a votar na escola Estadual Joaquim Mortinho, foi uma aposentada de 73 anos, Josefa Ivo Gonçalves entrou na sala de votação as 8h00 depois de dez minutos ela conseguiu sair, e acabou falando da dificuldade que teve em votar, a idosa disse que teve que votar duas vezes, pois a primeira vez a urna eletrônica não confirmava os candidatos.

Outra eleitora que teve problema foi Eniva Morais da Cunha, de 54 anos, ele que achou que ia ser fácil o processo de votação depois que colocou a biometria, relatou que teve que colocar quatro dedos para identificasse ela e assim conseguir votar.

Um eleitor saiu indignado da Escola Paulo Freire, Mario Martinez ele informou que ficou na fila cerca de meia hora parado e nenhum fiscal deu nenhum tipo de satisfação a respeito do que havia acontecido com a urna eletrônica, e disse ainda “estou revoltado com essas eleições”, Mario ainda disse que não sabia se voltava no período da tarde para votar.

Só no estado de Mato Grosso do Sul, são 61.502 eleitores que tiveram o titulo cancelado por falta de biometria. A votação encerra às 17 horas.