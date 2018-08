O deputado federal, Luiz Henrique Mandetta (DEM), informou nesta quarta-feira (8), em discurso no plenário da Câmara Federal que não vai concorrer às eleições deste ano. Ele que já está no seu segundo mandato parlamentar, afirmou que está insatisfeito com a política, principalmente de Mato Grosso do Sul. Isso porque, segundo o congressista, os debates sobre assuntos importantes estão em falta no estado.

“Com base no qual se encontra o meu estado, não vou disputar as eleições de 2018. Não participo de causa que não acredito. O poder jamais me encantou. Toda essa política porca de fazer educação à distância na área da saúde, formando enfermeiros e fisioterapeutas por internet, que só se interessam pelos poderes econômicos do nosso país. Posicionem-se contra, quando isso vier a este plenário [Câmara Federal]. Não cedam aos grupos economistas da educação”, destacou o parlamentar, que é médico ortopedista pediátrico.

Segundo Mandetta, os debates políticos em Mato Grosso do Sul não são por princípios ou por causas que ele possa defender. “É uma discussão por nomes, uma argumentação pequena. Uma discussão no estado aonde não sabe por na agenda, o estrangulamento da logística”, disse.

“Vemos uma enorme ferrovia brasileira que cruza Três Lagoas e Corumbá, que entra na Bolívia e em São Paulo, apodrecer a olhos vistos. Vejo no estado a maior pérola ambiental, que é o pantanal, ter um debate reduzido”, declarou Mandetta para os outros parlamentares da Casa de Leis.

“É no MS, na fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, onde a cocaína, maconha e as outras drogas entram no território brasileiro e todo mundo sabe, mas, todo mundo finge que não vê”, afirmou o deputado.

Ao finalizar, Mandetta afirmou não querer fazer parte de uma classe política que não está comprometida com a ideologia e os valores por ele comungados.