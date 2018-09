O senador e candidato a Presidência da República, Álvaro Dias (Podemos), afirmou durante a entrevista a rádio CBN – Campo Grande, na manhã deste sábado (8), a importância da indignação para resolver os problemas do país.

“A palavra indignação tem que estar presente na vida de todos nós”, disse o candidato ao afirmar que o Brasil foi assaltado por anos, mas considerou que a população não pode confundir indignação com ódio, raiva e intolerância. “Esses três itens leva à violência e a violência trabalha contra a democracia”, disparou ao ressaltar que só se resolve os problemas da nação com inteligência e experiência.

Na entrevista, o candidato ainda disse que a reforma política é fundamental e considerou a atual eleição antidemocrática. “Fizeram uma legislação no Congresso para evitar a renovação política evitando também que os atuais políticos percam para os que surgem”, afirmou ao dizer que fizeram um fundo eleitoral desonesto.

Com 45 segundos no horário eleitoral, o candidato disse que tem aproveitado de entrevistas na rádio e na TV para falar sobre suas propostas. “Enquanto um candidato tem metade do tempo de propaganda, nós, com apenas 45 segundos aproveitamos de momentos nas entrevistas e no contato com a população para apresentar nosso plano de mudar o Brasil”, afirmou.

Dias falou que seus adversários já tiveram a oportunidade de mudar a realidade do país quando foram ministros e participaram de governos anteriores. “A população precisa de gente que tenha experiência de vida política bem sucedida e que abra mão dos seus privilégios”, disparou.