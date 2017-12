Em convenção, PMDB faz

Puccinelli foi eleito o novo Presidente Regional do PMDB

A convenção Estadual do PMDB, que aconteceu na manhã deste sábado (2), transformou-se em um grande desagravo ao governador André Puccinelli. Desde sua chegada Puccinelli foi o centro das atenções. Durante as falas, os oradores que participam da convenção se revezavam em elogios ao ex-governador de MS.

Puccinelli foi eleito o novo Presidente Regional do PMDB, cargo que era ocupado pelo Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi.

André diz que “o fortalecimento do nosso partido é prioridade absoluta neste momento. Vamos preparar o PMDB para as eleições de 2018, mobilizando nossas lideranças, militantes e simpatizantes”. O ex-governador disse durante a convenção que o PMDB terá candidato nas próximas eleições e dependerá do povo sua candidatura, se o povo quiser ele disputará a eleição.

Cerca de 1.400 pessoas estiveram presentes na convenção, que foi exclusiva para a eleição da nova Chapa Diretora do partido. Foram eleitos: Presidente, André Puccineli; 1°Vice-presidente: Waldemir Moka; 2°Vice-presidente: Simone Tebet; 3°Vice-presidente: Carlos Marun.