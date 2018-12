Terminou nesta sexta feira (7), a 4ª Conferência de Saúde Indígena do MS, realizada no Eco Hotel do Lago. O evento visa a VI Conferência Nacional que tem data marcada para o primeiro semestre de 2019.

O Estado de Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do país. No encontro realizado na capital, os indígenas manifestaram preocupação com a saída da FUNAI do Ministério da Justiça.

A Missão Evangélica Caiuá, aqui de MS, atende a Saúde dos indígenas na maioria dos Distritos do país. Ela funcionou bem nos últimos 18 anos que esteve em vigo, em conjunto com os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DISEI).

Os índios esperam que em 2019 a Missão seja recontratada, pois o trabalho vem mostrando resultados positivos, mas caso haja algum problema nesse processo de transição, indígenas de todo país vão até Brasília lutar por seus direitos.