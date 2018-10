Em nota divulgada nas redes sociais, o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), afirmou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que barrou sua candidatura para deputado federal, “confronta” a decisão da própria corte, em 2014.

Bernal reafirma que a decisão de 2014 reconheceu que seus direitos políticos não haviam sido cassados. Na nota, o ex-prefeito lembra também quando teve sua candidatura deferida para a reeleição em 2016 e a decisão do Tribunal Regional Eleitoral – MS, de aprovar sua candidatura para o pleito deste ano. Bernal finalizou afirmando que confia no Judiciário e que vai recorrer da decisão do TSE.

Confira a nota na íntegra:

"Fui surpreendido com a decisão do TSE, que confronta com decisão anterior da própria corte, em 2014, que deferiu minha candidatura ao Senado, reconhecendo que meus direitos políticos não haviam sido cassados.

Também, em 2016, tive minha candidatura à reeleição confirmada, o mesmo ocorrendo neste ano, pelo TRE MS, na candidatura a Deputado Federal.

Sei que minha candidatura incomoda grupos políticos e econômicos, que nunca se conformaram com a escolha do povo e fizeram de tudo para me tirar da vida pública, não medindo esforços e sendo capazes de tudo, até mesmo quase destruir Campo Grande, para conseguirem seu intento.

Continuo reafirmando minha confiança no Judiciário, irei RECORRER e tenho fé que a Justiça será feita.

Alcides Bernal"