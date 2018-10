Em nota divulgada na sexta-feira (19), a campanha do candidato a governador de Mato Grosso do Sul pelo PDT, juiz Odilon de Oliveira defendeu-se das acusações de “fake news” e que nunca houve ordem para qualquer tipo de ofensa a imagem dos participantes do pleito.

A residência do publicitário Júlio Cabral, ligado a campanha de Odilon foi alvo de busca e apreensão na sexta-feira por determinação do TRE-MS após denúncia de um suposto material que estaria sendo produzido com o intuito de interferir no voto dos eleitores.

Em defesa do candidato, a campanha emitiu a seguinte nota:

"Houve uma busca e apreensão em local comercial de um dos envolvidos em nossos trabalhos de comunicação. No entanto, nunca houve nenhum tipo de ordem ou orientação por parte da coordenação de campanha para qualquer tipo de ofensa a imagem aos participantes do pleito.

Esclarecemos ainda que, pelo contrário, o Juiz Odilon de Oliveira é quem constantemente vem sendo vítima de apontamentos, chacotas e montagens ligando seu nome a fatos que não são verdadeiros.

Assim como queremos um futuro limpo para Mato Grosso do Sul, nossa coligação também se pauta por uma campanha limpa e propositiva."