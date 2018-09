O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou uma nota de repúdio nesta quarta-feira (5), contra o Partido Democrático Brasileiro (PDT) por tentar coibir, por cinco vezes, os resultados apurados das pesquisas de intenção de votos realizadas pelo Ranking.

A nota também é direcionada ao Partido Verde (PV) por, assim como o PDT, usar de mecanismos jurídicos para colocar em dúvidas os resultados apurados cientificamente. O instituto considera o direito de livre manifestação dos partidos de contestação, mas “condena a atitude persecutória empreendida de maneira doidivanas e irresponsável com o único propósito de tumultuar o processo democrático”.

O instituto ainda contesta: “Será que o PDT e o PV só concordam com pesquisas quando elas lhes favorecem?”, escreveu.

Confira a nota na íntegra:

"O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa vem por meio desta nota repudiar as reiteradas tentativas por parte do Partido Democrático trabalhistas (PDT) e do Partido Verde (PV) ambos de Mato Grosso do Sul de coibir, por meio de chicanas jurídicas, a publicação de resultados de levantamentos efetuados na presente campanha eleitoral.

Por cinco vezes, os advogados dos referidos partidos impetraram representações judiciais questionando os índices aferidos e, por cinco vezes, foram derrotados nas liminares pretendidas.

A Ranking reconhece e valoriza o direito de livre manifestação de todos os partidos naquilo que a legislação eleitoral confere como exercício legítimo de contestação, mas condena a atitude persecutória empreendida de maneira doidivanas e irresponsável com o único propósito de tumultuar o processo democrático.

Não é concebível que o departamento jurídico da campanha dos referidos partidos adotem comportamentos diversos quando pesquisas não favoreçam suas candidaturas, exagerando na dosimetria do remédio jurídico ao propor ações cujo conteúdo trata-se de matéria vencida nos egrégios tribunais de justiça.

Fica a dúvida: será que o PDT e o PV só concordam com pesquisas quando elas lhes favorecem?

Esperamos que o bom senso e o equilíbrio prevaleçam, haja vista que pesquisas apenas aferem tendências momentâneas do eleitorado e não o resultado final de uma eleição.

O Instituto Ranking zela pela idoneidade e pela honestidade de suas ações sem o favorecimento de quaisquer partidos políticos.

Campo Grande, 05 de setembro de 2018

Ranking Comunicação e Pesquisas"