A defesa do deputado Zé Teixeira entrou ainda na quarta-feira (12) com um pedido de Habeas Corpus (HC) no Superior Tribunal de Justiça (STJ) alegando que absolutamente desnecessária a prisão temporária do parlamentar.

Zé Teixeira foi detido, em um hotel da capital, pela Polícia Federal (PF) na manhã de quarta-feira numa ação da Operação Vostok que investiga esquema de pagamento de propina à representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual.

No HC a defesa expõe que considerando a idade avançada do parlamentar (78 anos) e o grave tratamento de saúde ao qual se submeteu recentemente (cirurgia e 36 aplicações radioterápicas), aliado ao fato de que ele já depôs na PF e que teve seu celular apreendido e que as buscas e apreensões já foram cumpridas, não se faz necessário a manutenção da prisão temporária.

E ainda ressalta que a decretação da prisão 25 dias antes das eleições pode causar prejuízos irreversíveis a campanha de Teixeira. “Tem-se a impressão que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão formulando os pedidos cautelares e armando um carnaval gigante, em todo o País, com a nítida intenção de influenciar nas eleições” alegou a defesa.