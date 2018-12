O deputado federal Fábio Trad (MS) foi considerado o melhor parlamentar de 2018 pelo site políticos.org. Durante o ano o parlamentar se destacou em comissões e em projetos de lei protocolados.

De acordo com informações , na Câmara, Fábio Trad atuou em diversas comissões, se destacando na comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde ocupou cadeira de titular e relatou importantes propostas. também se destacou na defesa da mulher, na luta pelo aperfeiçoamento do Código Penal e se envolveu com temas importantes para a população como combate às fake news e acessibilidade de pessoas com deficiência física.

Trad, protocolou 23 projetos de lei, entre eles, o que obriga operadoras de telefonia móveis a investirem nas regiões mais carentes (PL 9955/18).

Fábio Trad nasceu em Campo Grande (MS). Em 1986, aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro. Cursou direto na universidade do estado onde se formou em 1991. Estabeleceu-se em Campo Grande e passou a exercer intensamente a advocacia. No começo, foi indicado como advogado dativo de inúmeros acusados pobres.

Em 2000, o parlamentar fundou o MERITUM, instituto jurídico que tem por objetivo a formação de núcleos de estudo sobre direito penal. Atualmente, é o Coordenador-Regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Mato Grosso do Sul e Diretor-Regional do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, órgão consultivo da Organização das Nações Unidas (ONU).