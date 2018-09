O governador Reinaldo Azambuja divulgou uma nota no final da tarde desta quinta-feira (12), afirmando que, há um ano e meio, se colocou a disposição da Justiça para prestar esclarecimentos sobre as acusações de donos da JBS que culminaram na “Operação Vostok”, e nunca foi convocado para apresentar sua defesa.

Na nota, o governador que também é candidato à reeleição considera a operação, que ocorre a 20 dias da eleição, “midiática, intempestiva e sem conteúdo”. Confira a nota na íntegra:

"Há um ano e meio me coloquei voluntariamente à disposição da Justiça para prestar os esclarecimentos necessários sobre este caso. Infelizmente, até o dia de hoje, jamais fui convocado pelas autoridades constituídas para apresentar minha defesa às acusações da delação mais questionadas do país.

Mesmo respeitando as decisões do judiciário, não posso deixar de registrar a extemporaneidade de uma operação policial que ocorre a apenas 20 dias da eleição de forma intempestiva e midiática, sem conteúdo, a ocorrência de nenhum fato novo na tramitação do inquérito.

Estamos tomando as providências legais para reverter a prisão temporária do meu filho Rodrigo, que sempre esteve disponível e, até então, também sequer foi chamado a prestar depoimento. Em respeito à população de Mato Grosso do Sul, continuo cumprindo normalmente a dupla jornada como governador do Estado e candidato a reeleição.

Tenho fé: a verdade prevalecerá!

Reinaldo Azambuja

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 12 de setembro de 2018"