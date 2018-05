Os municípios de Chapadão do Sul e Nioaque ganharam investimentos na saúde após emenda da deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS). A parlamentar destinou o recurso, através do Ministério da Saúde, para a compra de duas ambulâncias, uma para cada localidade, no valor total de R$ 380 mil.

O veículo vai possibilitar o transporte efetivo de pacientes para os hospitais da região, além de atender a demanda local da cidade. “Com o repasse desses recursos, o município garantirá a população mais rapidez no transporte, principalmente nos casos de urgência e emergência, em que se exige agilidade nos primeiros instantes na prestação do socorro”, alegou a deputada.

Por entender a demanda dos municípios que encontram dificuldades com os equipamentos públicos municipais de atenção à saúde e ainda para manter a qualidade do atendimento à população com recursos próprios, a deputada Tereza garante, com a emenda R$ 190 mil para a compra de cada unidade.

“Esta é uma forma de oferece mais segurança aos pacientes e usuários numa área tão sensível da administração pública que é a saúde”, completou Tereza Cristina ao lembrar que o montante é oriundo de uma emenda extra conseguida por ela no Ministério da Saúde após apresentação da demanda dos prefeitos.

Os recursos já foram empenhados e em breve devem ser liberados direto para os municípios para a aquisição das ambulâncias.