O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na segunda-feira (12) que está examinando o nome do deputado federal, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), para assumir o Ministério da Saúde. Mandetta é ortopedista pediátrico e não se candidatou a cargos nas eleições que ocorreram esse ano, com isso, ele ficaria sem mandato no próximo ano.

Diante desse anúncio, Mandetta tem recebido várias mensagens e manifestações de apoio a sua indicação. Para o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, a vasta experiência de Mandetta na gestão pública, bem como a acumulada no trato das questões da Saúde Suplementar evidenciaram-se ao longo da intensa atividade e brilhante trajetória do deputado federal no Congresso Nacional. " Ao longo dos tantos e difíceis anos recentes, muito da defesa da Saúde em geral e da Medicina, em particular, deveu-se à dedicação e à competência de alguns poucos médicos parlamentares, destacando-se entre eles Luiz Henrique Mandetta. Tem assim, o respeitado colega, a inteira confiança e o irrestrito apoio dos médicos brasileiros, que o consideram plenamente qualificado para os representarem na árdua tarefa de reconstrução de nosso Sistema de Saúde”, ressaltou Amaral.