Programa Chave de Ouro inclui empreendimentos em todas as regiões do país

Faltando poucos dias para o fim do ano, o governo federal apresenta o programa Desafio Chave de Ouro, com o objetivo de acelerar a execução de obras e ações. A divulgação foi feita nesta quarta-feira (24) pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

De acordo com informações da Agência Brasil a meta é entregar a população 20 ações distribuídas em todas as regiões do país.

“São obras e iniciativas que, se não houvesse um esforço extra, seja em recursos ou energia, não conseguiríamos disponibilizar para a população ainda no governo Temer. É uma conclusão [de governo] com chave de ouro. É um desafio que o governo está fazendo a si próprio”, disse o ministro, Carlos Marun, que coordena o programa.

De acordo com o ministro, o orçamento total é de cerca de R$ 1 bilhão, os valores para o programa foram remanejados de outras obras e ações. Estes recursos não seriam utilizados este ano e ficariam como restos a pagar. “Mas nem uma obra está tendo seu ritmo reduzido em função desse remanejamento”, ressaltou.

Marun explicou que o programa é um desafio, pois não depende apenas do governo federal. Segundo ele, duas das ações dependem da aprovação de Projeto de Lei de Crédito Especial já em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas é a modernização do Porto de Vitória, no Espírito Santo, e outra é a inauguração do Laboratório Acelerador de Elétrons Sirius, em Campinas, São Paulo, que tem previsão de inauguração em 15 de novembro.

“Já criamos a fonte de recursos e já enviamos a solicitação de remanejamento de recursos. Temos a convicção de que não teremos dificuldade de aprovar em função dos benefícios que essas obras trarão para a população”, disse.