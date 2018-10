O secretário de fazenda Guaraci Fontana disse que Mato Grosso do Sul já tem 70% do 13º salário dos Servidores Públicos provisionado. Segundo ele, com isso, ao menos nesse item, o fim do ano deverá ser tranquilo e sem “sustos”.

A informação é sempre um alívio, principalmente para os comerciantes que esperam uma melhora nas vendas, e funcionários públicos que passaram o réveillon e o Natal sem ver a cor do dinheiro em algumas ocasiões.

Vários estados do país não vêm honrando sequer com salários normais, quanto mais já terem administrado a questão do décimo terceiro.

No ano passado, os 75 mil servidores aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul, receberam o 13º salário no dia 14 de dezembro em parcela única. Somados, os salários de novembro e dezembro e 13º foram injetados no final de 2017 e começo de 2018 cerca de 1,5 bilhão na economia regional.

Parte significativa desse montante geralmente é destinado ao comércio, seja para compras de presentes Natal, seja para pagamento de dívidas.