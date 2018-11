O presidente eleito, Jair Bolsonaro, cogitou o nome do deputado na tarde de segunda-feira (12)

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na segunda-feira (12) que está examinando o nome do deputado federal, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), para assumir o Ministério da Saúde. Mandetta é ortopedista pediátrico e não se candidatou a cargos nas eleições que ocorreram esse ano, com isso, ele ficaria sem mandato no próximo ano.

Ao JD1 Notícias, Mandetta disse que ficou lisonjeado com a possibilidade, mas essas questões não funcionam de forma tão simples, pois, devem existir as reuniões e preparos. “Minha vida é trabalhar pelo sistema de saúde, eu conheço todo o país e faço isso há 30 anos, a gente conhece o desafio e fica animado” disse o deputado.

Ele ainda afirmou que caso a indicação do nome a ministro da saúde seja confirmada ele aceitará esse desafio.

Conforme divulgado pela imprensa na segunda-feira (12), o presidente eleito Jair Bolsonaro, disse que o futuro ministro terá missões específicas. “Tem que tapar os ralos” disse e acrescentou que o governo deve facilitar a vida do cidadão e economizar recursos.

Caso seja confirmado, Mandetta será o segundo nome político de MS a assumir uma pasta importante no novo governo, já que a deputada federal Tereza Cristina, foi a primeira a ser indicada como ministra da agricultura.