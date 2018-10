O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB) votou, na manhã deste domingo (7) em Coxim, afirmando um de seus principais objetivos na campanha era ser uma alternativa de voto à população sul-mato-grossense, já que mais da metade não havia decidido em quem votar para governador até o momento em que assumiu a candidatura pelo partido.

“Nós nos colocamos à disposição obviamente para ser uma opção para Mato Grosso do Sul. As candidaturas colocadas já estavam aí a mais de um ano e mesmo assim, mais da metade da população não tinha definido o seu voto para Governador. Me coloquei para ser uma alternativa a essa questão justamente para buscar nos indecisos, onde nós entendemos haver um espaço muito grande e construímos uma proposta factível, aquela que é possível realizar todas as propostas que nós fizemos”, afirmou.

Mochi disse ainda, que se eleito, fará um governo diferente para a população sul-mato-grossense. “Fomos aos debates, nunca faltei, fui em todos eles e deixamos claro o que pensamos de cada uma das políticas públicas de todas as áreas de competência do Estado. Estou preparado para isso, moral e intelectualmente para ser governador de Mato Grosso do Sul”, finalizou o candidato.